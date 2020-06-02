Марта Костюк выиграла выставочный турнир, проходивший в Киеве
В Киеве (Украина) завершился выставочный турнир, в котором приняли участие ведущие украинские теннисистки. Девять участниц разбили на две группы. По две лучшие теннисистки из каждой группы вышли в полуфинал.
Из группы А в плей-офф пробились Леся Цуренко и Дарья Лопатецкая. Цуренко выиграла все три матча в своей группе, не отдав соперницам ни одного сета.
Из группы B в полуфинал вышли Марта Костюк и Марианна Закарлюк. В итоге именно они и вышли в финал на отказе своих соперниц. В финале Костюк в двух сетах обыграла Закарлюк — 6:3, 6:4.
В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся из-за пандемии коронавируса. Организации отменили турниры до августа. Пока в Европе и США проводятся выставочные турниры.
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