Кубок Кремля из рук Лужкова и включение в Зал славы тенниса. Яркие фото Мари Пирс

На сегодняшний день Мари Пирс является единственной француженкой, выигравшей домашний турнир «Большого шлема» в Открытую эру в теннисе (с 1968 года).

Мари Пирс очень успешно выступала на турнирах «Большого шлема». Она выиграла Australian Open-1995 и «Ролан Гаррос»-2000, ещё четыре раза была финалисткой (Australian Open-1997, Ролан Гаррос»-1994, 2005, US Open-2005). На том же самом «Ролан Гаррос»-2000 Пирс выиграла и в парном разряде вместе с Мартиной Хингис. Есть в активе Мари и победа на шлеме в миксте – в дуэте с индусом Махешем Бхупати они первенствовали на Уимблдоне-2005.

Француженка дважды покорила Москву, победив в финале – в 1998 году Монику Селеш, а в 2005 году Франческу Скьявоне. Причём в 98-м Мари добилась в Москве дубля – выиграв титул не только в одиночке, но и в паре с белоруской Натальей Зверевой.

Покорила Москву и выиграла два турнира «Большого шлема». Как сейчас выглядит Мари Пирс Француженка Мари Пирс победила на «Ролан Гаррос», Australian Open и дважды на Кубке Кремля. Сейчас ей 45, и она в отличной форме.

Достижения Мари Пирс были высоко оценены теннисным сообществом, и в 2019 году она торжественно была введена в Международный зал теннисной славы в компании с китаянкой Ли На и россиянином Евгением Кафельниковым.

Яркие фото карьеры и жизни Мари Пирс — в подборке «Чемпионата».