Отец Эшли Барти рассказал, как отреагировал на её решение приостановить карьеру

Роберт Барти, отец австралийской теннисистки Эшли Барти, рассказал о реакции на решение дочери приостановить карьеру в 2014 году. Напомним, в тот год Барти взяла паузу в соревнованиях и ненадолго перешла в крикет.

«Я понимал, что такое должно случиться. Она слишком много грустила и странно вела себя на корте. Мы с женой решили, что Эшли должна быть счастливой, а не успешной, психология важнее.

Я был огорчён, так как подсел на теннис. Но состояние дочери меня волновало больше. У неё появилась возможность общаться с родными и жить. Пауза пошла Эшли на пользу», — приводит слова Роберта Барти Straits Times.

24-летняя Барти — первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница «Ролан Гаррос» 2019 года, победительница Открытого чемпионата США 2018 года в парном разряде.