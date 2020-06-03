Отец Эшли Барти рассказал, как отреагировал на её решение приостановить карьеру

Роберт Барти, отец австралийской теннисистки Эшли Барти, рассказал о реакции на решение дочери приостановить карьеру в 2014 году. Напомним, в тот год Барти взяла паузу в соревнованиях и ненадолго перешла в крикет.
«Я понимал, что такое должно случиться. Она слишком много грустила и странно вела себя на корте. Мы с женой решили, что Эшли должна быть счастливой, а не успешной, психология важнее.
Я был огорчён, так как подсел на теннис. Но состояние дочери меня волновало больше. У неё появилась возможность общаться с родными и жить. Пауза пошла Эшли на пользу», — приводит слова Роберта Барти Straits Times.
24-летняя Барти — первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница «Ролан Гаррос» 2019 года, победительница Открытого чемпионата США 2018 года в парном разряде.
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