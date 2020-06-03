Рафаэль Надаль отпраздновал день рождения в своей академии в Манакоре

19-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль отпраздновал свой 34-й день рождения в своей академии, которая расположена в его родном городе Манакоре, в южной части Майорки. Учащиеся академии расселись на трибунах в шахматном порядке, с строгим соблюдением социальной дистанции, и спели вышедшему на корт имениннику «Happy Birthday to you!» В центре корта Надаля ждал праздничный торт с эмблемой академии и теннисными мячиками.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Начав профессиональную карьеру в 2001 году, Надаль за время выступлений выиграл 85 турниров в одиночном разряде, заработав при этом $ 120 955 904 призовых, что является третьим результатом в истории. Рекордные 12 раз Рафаэль выигрывал Открытый чемпионат Франции, единственный грунтовой турнир «Большого шлема», за что носит неофициальный титул «король грунта».
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