Дарья Касаткина считает травмоопасным проведение «Ролан Гаррос» через неделю после US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала об опасениях в связи с тем, что два турнира «Большого шлема», US Open и «Ролан Гаррос» пройдут на разных покрытиях с разницей всего в неделю. Из-за пандемии коронавируса грунтовой мэйджор был перенесён с весны на осень.
«Предстоит очень необычный опыт, ведь придётся сменить не только покрытия, но и часовые пояса. Обычно между „Ролан Гаррос“ и Уимблдоном проходит месяц, но они, по крайней мере, проводятся на одном континенте. Впрочем, если потребуется, игроки должны будут это принять. Буду счастлива, если оба турнира состоятся.
Когда были юниорами и только начинали играть профессиональные турниры, мы часто меняли покрытия. Конечно, некоторым игрокам будет тяжело, а многим выступающим с травмами даже немного опасно, но, надеюсь, всё обойдётся", — приводит слова Касаткиной Tennis Majors.
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