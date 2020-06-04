Векич: не представляю, как можно играть в таких условиях, которые предлагает US Open

Хорватская теннисист Донна Векич, которая занимает 24-е место в рейтинге WTA и становилась четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США в 2019 году, прокомментировала тот факт, что по плану USTA на US Open игрокам могут ограничить количество членов команды.
«По моему мнению, всё было бы в порядке, если бы мы играли без болельщиков. Но вот взять на турнир не более одного специалиста из всей команды – это на самом деле самое худшее, что может быть. Это просто ужасно. Не представляю, как можно играть в таких условиях. Интересно, как отнесутся к этому топ-игроки», — приводит слова Векич The New York Times.
US Open должен стартовать в Нью-Йорке 31 августа. На данный момент, начиная с середины марта все теннисные турниры под эгидой WTA и АТР приостановлены и могут возобновиться не ранее 31 июля.
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