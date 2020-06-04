Иванович: хотела бы переиграть финал Australian Open-2008 против Шараповой

Бывшая сербская теннисистка Ана Иванович рассказала, какой матч хотела бы переиграть.
«Хотела бы переиграть финал Открытого чемпионата Австралии по теннису против Шараповой в 2008 году. Был первый тяжёлый сет, 4:4 и 30:30, и она подавала. У меня был лёгкий удар справа, и я отправила мяч в сетку. Я потеряла это очко, была огорчена, потеряла сет и не забыла об этом во всей игре. Я очень хорошо играла в этом турнире, поэтому я бы хотела переиграть этот матч», — приводит слова Иванович Eurosport.
Напомним, финальный матч турнира Australian Open-2008 закончился победой россиянки со счётом 7:5, 6:3.
33-летняя Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров “Большого шлема” в одиночном разряде в 2004—2014 годах. Также она обладательница серебряной медали летней Олимпиады 2012 года в Лондоне. В феврале 2020 года она завершила карьеру.
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