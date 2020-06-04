Медведев и Рублёв возобновили тренировки, Хачанов — нет

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, пребывающие за границей, вернулись на корт впервые после карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, а их соотечественник Карен Хачанов, находящийся в Москве, — нет. Об этом рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Потихоньку мы возвращаемся к тренировкам. Находящиеся за рубежом Даниил Медведев и Андрей Рублёв уже начали тренироваться на корте. Карен Хачанов находится в Москве, поэтому у него ситуация сложнее, но и в столице начинаем выходить на тренировки», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
В настоящее время из-за пандемии коронавируса турниры ATP и WTA не проводятся. Организации отменили турниры до августа. Пока в Европе и США проводятся выставочные турниры.
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