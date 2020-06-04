«Он даже не второй». Чемпион Уимблдона Пэт Кэш поставил Федерера ниже Джоковича
Бывший австралийский профессиональный теннисист, победитель Уимблдонского турнира 1987 года в одиночном разряде Пэт Кэш провёл параллели между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем, на счету которых на турнирах «Большого шлема» 20 и 17 титулов соответственно.
«Кто лучше всех? Конечно, Джокович. Он почти догнал Роджера и Рафу (Надаля. — Прим. «Чемпионата»), хотя начал играть гораздо позже.
Статистика личных встреч говорит сама за себя, не забывайте. Федерера называют лучшим, но он даже не на втором месте. Даже сейчас, в свою эпоху. Роджер уступает и Новаку, и Надалю. Лучший — Джокович!» — приводит слова Кэша Ubitennis.
Ранее директор «Ролан Гаррос» оценил шансы Федерера, Надаля и Джоковича по возобновлении тура.
Директор «Ролан Гаррос» оценил шансы Федерера, Надаля и Джоковича по возобновлении тура
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