Каролина Плишкова: теннисистки уже и так привыкли играть при пустых трибунах

Чешская теннисистка Каролина Плишкова заявила, что готова играть на US Open без зрителей. По словам третьей ракетки мира, лучше играть без зрителей, чем не выступить на турнире вообще. В то же время, как пояснила чешка, теннисистки привыкли играть при небольшой аудитории.
«Вне зависимости от условий лучше играть, чем не играть вообще. Если есть возможность сыграть топовый матч с большим количеством зрителей и отличной атмосферой, то просто здорово. Но у нас могут быть матчи без зрителей. Я не думаю, что такого не может произойти. К тому же на некоторых матчах и так бывает мало зрителей. Например, когда мы играем в час ночи.
Возможно, Роджер Федерер никогда не попадал в такую ситуацию. Но лично я и другие девочки уже имеем такой опыт игры при пустых трибунах. Мы и так уже привыкли играть в таких условиях. Я понимаю, что в случае Роджера будет другое мышление и отношение к ситуации. Но лично я бы предпочла играть», — цитирует Плишкову Telegraph.
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