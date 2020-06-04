Андрей Чесноков: если я хочу блевануть, тогда включаю телевизор

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков рассказал, как проводил время на карантине, введённом из-за пандемии коронавируса.

«Хочется уже куда-то пойти. Однообразие надоело. Но за это время я купил себе велосипед, пытаюсь выстроить какой-то порядок в голове. Живу в Подмосковье, каждое утро бегаю кросс в семь километров, занимаюсь физической подготовкой, езжу на велосипеде 30-40 километров. Когда сели на карантин, все поправились, я же, наоборот, похудел на девять килограммов.

Конечно, хочется встречаться с друзьями, пойти в ресторанчик. Телевизор я практически не смотрю, там показывают одно и то же на всех каналах. Если я хочу блевануть, тогда включаю телевизор. Какие там новости? Министр здравоохранения говорит, что, пока не будет прививки от коронавируса, окончательно карантин не снимут. А если её не сделают, что, вечный карантин будет? Вирусологи и иммунологи говорят, что вакцину могут сделать к 2022 году. А зачем нужна будет прививка через два года, если все эти вирусы мутируют.

Во-первых, хочется поскорее вернуться к работе — начать преподавать теннис. В области это можно делать уже завтра. Готов пойти на любое мероприятие. Я за любой кипиш. Главное, чтобы что-то сдвинулось. Есть мечта просто посидеть на терраске в хорошую погоду», — сказал Чесноков корреспонденту «Чемпионата» Арине Лавровой.

Спортсмены рассказали, чего им больше всего не хватает на карантине.