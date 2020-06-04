Билеты на турнир, который Джокович проводит на Балканах, распродали за семь минут

Сегодня, 4 июня, в продажу поступили билеты на выставочный турнир Adria Tour, который организует сербский теннисист Новак Джокович. 1000 билетов на турнир, который через неделю стартует в Сербии, организаторы распродали за семь минут.
Ещё 1000 билетов выставят на продажу завтра, 5 июня. Пока не известно, сколько билетов появится в продаже суммарно.
Участие на турнире Adria Tour уже подтвердили Джокович, австриец Доминик Тим, болгарин Григор Димитров, немец Александр Зверев, хорваты Борна Чорич и Марин Чилич. Соревнования будут проходить в Сербии, Албании, Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине.
Турнир будет состоять из серии выставочных матчей. Организаторы намереваются допустить на матчи некоторое число зрителей с соблюдением норм безопасности.
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