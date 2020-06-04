Тиафо: не все хотят, чтобы афроамериканцы добивались успеха

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, комментируя массовые протесты в США, признался, что, будучи афроамериканцем, чувствует специфическое отношение. Так, по словам Тиафо, не все желают ему успеха.

«Вне всяких сомнений, чувствую, что не все желают мне успеха. Тем не менее чувствую любовь большинства фанатов.

Иногда кажется, будто люди считают, что я отбираю успех у других. Очевидно, что такая ситуация сложилась из-за отношения к нам. Не все хотят, чтобы мы занимали высокие места и добивались успеха. Такова жизнь», — цитирует Тиафо CNN.

Во многих городах США проходят массовые акции протеста. Начало акциям положило убийство афроамериканца полицией при задержании в штате Миннесота. Полицейский придавил Джорджа Флойда коленом к земле, надавив на шею. В итоге мужчина скончался.