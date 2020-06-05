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Роджер Федерер занял третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых звёзд мира

Роджер Федерер занял третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых звёзд мира
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер попал в первую десятку рейтинга 100 самых высокооплачиваемых звёзд мира, который составил журнал Forbes. Экс-первая ракетка мира занял в рейтинге третье место.
Больше Федерера зарабатывают лишь рэпер Канье Уэст и модель Кайли Дженнер.

По данным Forbes, 100 самых высокооплачиваемых звёзд мира заработали $ 6,1 млрд за год. Это на $ 200 млн меньше, чем в предыдущем рейтинге.

Лидеры рейтинга самых высокооплачиваемых звезд:

1. Кайли Дженнер (модель) — $590 млн;
2. Канье Уэст (музыкант) — $170 млн;
3. Роджер Федерер (теннисист) — $106,3 млн;
4. Криштиану Роналду (футболист) — $105 млн;
5. Лионель Месси (футболист) — $104 млн;
6. Тайлер Перри (режиссёр, актёр) — $97 млн;
7. Неймар (футбол) — $95,5 млн;
8. Говард Стерн (теле- и радиоведущий) — $90 млн;
9. Леброн Джеймс (баскетболист) — $88,2 млн;
10. Дуэйн Джонсон (актёр) — $87,5 млн.

Ранее Forbes назвал Федерера самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

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