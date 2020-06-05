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Российский теннисист Рублёв примет участие в турнире Типсаревича в Сербии

Российский теннисист Рублёв примет участие в турнире Типсаревича в Сербии
Теннис / ATP 0

14-я ракетка рейтинга ATP россиянин Андрей Рублёв примет участие в выставочном турнире Eastern European Championship, который состоится в академии Янко Типсаревича в Сербии, сообщается в «Инстаграме» организации.

В мужской части турнира выступят 23-я ракетка мира Душан Лайович, победитель Кубка Дэвиса Виктор Троицки, финалист юниорского US Open Миомир Кецманович, босниец Дамир Джумхур, болгарин Димитар Кузманов и Хамад Медъедович. Среди женщин своё участие в турнире подтвердили 81-я ракетка мира Ирина Бегу, 85-я ракетка мира Патрисия-Мария Циг, победительницы 5 и 9 турниров ITF соответственно Яна Фетт и Катерина Козлова.

На текущий момент, на турнир заявлено 23 спортсмена – 15 мужчин и 8 женщин. Матчи пройдут на неделе, которая начнётся 15 июня.

Лайович, Троицки, Бегу и Фетт примут участие в выставочном турнире Типсаревича в Сербии
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