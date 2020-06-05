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Циципас и Берреттини сыграют на турнире тренера Серены Уильямс

Циципас и Берреттини сыграют на турнире тренера Серены Уильямс
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас и итальянец Маттео Берреттини выступят на соревнованиях в академии тренера знаменитой американской теннисистки Серены Уильямс Патрика Муратоглу, которая находится во Франции, сообщает Gotennis.

Помимо них участие в турнире подтвердили Давид Гоффен, Феликс Оже-Альяссим, Бенуа Пэр, Люка Пуй, Ришар Гаске, Алексей Попырин и Дастин Браун. Имя ещё одного игрока объявят позже.

Соревнования стартуют 13 июня. На протяжении пяти уик-эндов будет проводиться по 10 матчей. Турнир пройдёт без зрителей.

В настоящее время турниры ATP и WTA не проводятся. Причина — угроза распространения коронавирусной инфекции. Организации отменили турниры до августа. Пока в Европе и США проводятся выставочные турниры.

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