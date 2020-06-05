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Карен Хачанов: вернулся на корт. Наконец-то!

Карен Хачанов: вернулся на корт. Наконец-то!
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов, который находился на самоизоляции в Москве, сообщил, что возобновил тренировки на корте.

«Вернулся на корт. Наконец-то!» — написал Хачанов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Карена Хачанова в «Инстаграме».

Накануне сообщалось, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв, пребывающие за границей, вернулись на корт впервые после карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса турниры ATP и WTA не проводятся и будут возобновлены не ранее августа. Пока в Европе и США проводятся выставочные турниры. Рублёв и Хачанов станут участниками турнира Доминика Тима Thiem’s 7, который пройдёт в Китцбюэле 7-11 июля.

Медведев и Рублёв возобновили тренировки, Хачанов — нет
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