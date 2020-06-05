Арина Соболенко: коронавирус обошёл Беларусь, он боится белорусов

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в прямом эфире с Юлией Путинцевой в «Инстаграме» поделилась мнением о распространении коронавируса в своей стране.
«Коронавирус обошёл Беларусь, он не достиг нас. Где он, его не видно же! Он боится нас, белорусов (смеётся). На самом деле у нас так хорошо, что всё открыто, можно как-то существовать.
Вот ты можешь его потрогать? Я не могу. Вот и нет коронавируса (смеётся). У нас вообще народ — я в шоке. В любой торговый центр заезжаешь — полная парковка, народа до фига, никто ничего не боится, везде ходят, бесстрашные. Ну, я тоже так отношусь. Ну, блин, переболею — переболею. Если уже суждено — этого не избежишь. Я на антитела делала тест. Я ж думала, что точно переболела — такое состояние в Чжухае было. Думала — сто процентов. Ни фига! Нет у меня никаких антител. Здорова, всё нормально.
Ну, вообще говорят, что эти антитела могут долго не держаться. То есть мы могли переболеть, просто антитела долго не продержались», – приводит слова Соболенко By.tribuna.com.
Официально по состоянию на 5 июня в Беларуси обнаружено 46 868 случаев заражения COVID-19. Прирост за сутки — 887 новых случаев. Выздоровели и выписаны 22 066 пациентов, умерли — 259 человек.
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