Муж Серены Уильямс вышел из совета директоров Reddit в знак поддержки темнокожих в США

Соучредитель Reddit Алексис Оганян объявил, что решил покинуть совет директоров компании и попросил взять на его место темнокожего кандидата. Оганян является мужем теннисистки Серены Уильямс. Их дочери Олимпии в сентябре исполнится 3 года.
«Я стал соучредителем Reddit 15 лет назад, чтобы помочь людям найти сообщество и чувство причастности. Давно пора делать правильные вещи. Я поступаю так ради себя, своей семьи и своей страны. Я говорю это как отец, который должен быть в состоянии ответить своей темнокожей дочери, когда она спросит, что вы сделали.
Я подал в отставку в качестве члена совета директоров Reddit и призвал их взять на моё место темнокожего кандидата. Я буду использовать будущие доходы от своих акций Reddit, чтобы служить афроамериканскому сообществу, главным образом для обуздания расовой ненависти, и начну с пожертвования миллиона долларов программе игрока в американский футбол Колина Каперника «Знай свои права».
Я считаю, что отставка может быть демонстрацией лидерства со стороны людей, находящихся сейчас у власти. Всем, кто борется за то, чтобы починить нашу разбитую нацию: не останавливайтесь!» — написал Оганян на своей странице в «Инстаграме».
После гибели во время задержания полицией темнокожего американца Джоржа Флойда во многих городах США проходят протесты и митинги, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма.
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