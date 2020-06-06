Хачанов и Рублёв примут участие в турнире Доминика Тима

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов примут участие в турнире, который организовывает австриец Доминик Тим, сообщает Lequipe.
По данным источника, в турнире также сыграют Маттео Беррттини, Борна Чорич, Деннис Новак и Гаэль Монфис. Восьмой игрок турнира будет объявлен позже.
Призовой фонд турнира, который пройдёт в формате, аналогичном финалу АТР, составит $ 333 тыс. Каждый день будет как дневная, так и вечерняя сессии. Число зрителей будет регламентировано правилами, которые примет правительство Австрии на тот момент.
Организаторы гарантируют каждому участнику по три матча с интересными соперниками. Все встречи будут транслироваться в прямом эфире.
Из-за пандемии коронавируса официальные турниры приостановлены с марта и не возобновятся до августа.
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