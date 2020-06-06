Серена поддержала своего супруга Оганяна, вышедшего из совета директоров Reddit

38-летняя американка Серена Уильямс, бывшая первая ракетка мира, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка и лидер женского тенниса по количеству призовых за всю историю, поддержала своего супруга Алексиса Оганяна в его решении покинуть совет директоров компании Reddit и отдать своё место темнокожему. Оганян является одним из соучредителей этой компании.
«Очень важно иметь разнообразные взгляды в любых советах директоров. Я так горжусь тобой, Алексис! И знаю, что Олимпия тоже будет гордиться», — написала Серена.
Посмотреть запись Уильямс можно в её «твиттере».
После гибели во время задержания полицией темнокожего американца Джоржа Флойда в Миннеаполисе во многих городах США проходят протесты и митинги, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма.
- 6 июня 2020
-
10:08
-
04:52
-
01:04
- 5 июня 2020
-
23:43
-
23:06
-
19:23
-
18:37
-
16:43
-
12:38
-
10:02
-
02:24
-
00:53
-
00:34
- 4 июня 2020
-
22:57
-
21:49
-
21:29
-
20:01
-
18:49
-
18:43
-
17:37
-
17:15
-
16:28
-
13:22
-
11:19
-
09:09
-
01:05
- 3 июня 2020
-
23:43
-
21:29
-
20:07
-
18:06
-
15:43
-
13:39
-
11:41
-
09:59
-
09:39