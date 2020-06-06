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Серена поддержала своего супруга Оганяна, вышедшего из совета директоров Reddit

Серена поддержала своего супруга Оганяна, вышедшего из совета директоров Reddit
Теннис / WTA 0

38-летняя американка Серена Уильямс, бывшая первая ракетка мира, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка и лидер женского тенниса по количеству призовых за всю историю, поддержала своего супруга Алексиса Оганяна в его решении покинуть совет директоров компании Reddit и отдать своё место темнокожему. Оганян является одним из соучредителей этой компании.

«Очень важно иметь разнообразные взгляды в любых советах директоров. Я так горжусь тобой, Алексис! И знаю, что Олимпия тоже будет гордиться», — написала Серена.

Посмотреть запись Уильямс можно в её «твиттере».

После гибели во время задержания полицией темнокожего американца Джоржа Флойда в Миннеаполисе во многих городах США проходят протесты и митинги, посвящённые вопросам полицейского произвола и расизма.

Муж Серены Уильямс вышел из совета директоров Reddit в знак поддержки темнокожих в США
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