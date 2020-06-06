Турнир в Люксембурге в 2020-м не состоится. Он должен был пройти во время Кубка Кремля

Турнир BGL GNP Paribas Open в Люксембурге в 2020 году не состоится. Об этом решении, принятом организаторами, сообщила пресс-служба соревнований. Отметим, Люксембург проходит на той же неделе, что и ВТБ Кубок Кремля. В этом году матчи основной сетки должны были быть сыграны с 19 по 25 октября.
Действующей чемпионкой турнира в Люксембурге является латвийская теннисистка Елена Остапенко. В прошлом году она получила «уайлд-кард», обыграла по пути к финалу посеянную первой бельгийку Элисе Мертенс, а в титульном поединке победила вторую сеяную — немку Юлию Гёргес.
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение официальных теннисных турниров приостановлено и возобновится не ранее середины июля. Тем не менее в Европе и США уже проводятся выставочные соревнования, в том числе с участием звёзд мирового тенниса.
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