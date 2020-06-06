Динара Сафина — о возвращении в большой теннис: в другой жизни
Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница US Open 2007 в парном разряде, призёр Олимпиады-2008 в одиночном разряде российская теннисистка Динара Сафина ответила на вопросы подписчиков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Вопрос: «Может, вернётесь в большой теннис? Клейстерс же вернулась».
Динара Сафина: «Может. Но в другой жизни».
В: «С какой академией хотели поработать до карантина?»
Д.С.: «Испания, Валенсия. Скоро уже буду там».
В: «Против кого играли последний матч в карьере?»
Д.С.: «Гёргес».
В: «Как настроение?»
Д.С.: «Лучше всех».
Ранее, комментируя возвращение в теннис 36-летней бельгийки Ким Клейстерс, Сафина сказала, что каждый волен делать то, что делает его счастливым.
Сафина — о возвращении Клейстерс: если это делает её счастливой, то почему бы и нет
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