Динара Сафина — о возвращении в большой теннис: в другой жизни

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победительница US Open 2007 в парном разряде, призёр Олимпиады-2008 в одиночном разряде российская теннисистка Динара Сафина ответила на вопросы подписчиков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Вопрос: «Может, вернётесь в большой теннис? Клейстерс же вернулась».

Динара Сафина: «Может. Но в другой жизни».

В: «С какой академией хотели поработать до карантина?»

Д.С.: «Испания, Валенсия. Скоро уже буду там».

В: «Против кого играли последний матч в карьере?»

Д.С.: «Гёргес».

В: «Как настроение?»

Д.С.: «Лучше всех».

Ранее, комментируя возвращение в теннис 36-летней бельгийки Ким Клейстерс, Сафина сказала, что каждый волен делать то, что делает его счастливым.