Президент WTA: без наличия вакцины от коронавируса будет очень сложно играть

Президент Женской теннисной ассоциации (WTA) Микки Лоулер считает, что до появления вакцины от коронавируса игрокам будет проблематично принимать участие в турнирах в разных странах мира.
«По-моему, будет очень сложно переезжать и играть без наличия вакцины. Наша организация делает всё возможное для того, чтобы играть в нормальных условиях. Но турниры по нашему виду спорта проходят в разных странах по всему миру, и это всё усложняет», — приводит слова Лоулер L'Equipe.
Глава WTA отметила также, что ключевым моментом в принятии решения по возобновлению турниров в 2020 году станет успешное проведение US Open.
«Если US Open будет проведён, то мы будем общаться и с организаторами других турниров. Решение, принятое по турниру серии «Большого шлема», будет очень важным для всех», — сказала Лоулер.
Из-за пандемии коронавируса официальные теннисные турниры приостановлены до 31 июля.
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