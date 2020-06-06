Президент WTA: без наличия вакцины от коронавируса будет очень сложно играть

Президент Женской теннисной ассоциации (WTA) Микки Лоулер считает, что до появления вакцины от коронавируса игрокам будет проблематично принимать участие в турнирах в разных странах мира.

«По-моему, будет очень сложно переезжать и играть без наличия вакцины. Наша организация делает всё возможное для того, чтобы играть в нормальных условиях. Но турниры по нашему виду спорта проходят в разных странах по всему миру, и это всё усложняет», — приводит слова Лоулер L'Equipe.

Глава WTA отметила также, что ключевым моментом в принятии решения по возобновлению турниров в 2020 году станет успешное проведение US Open.

«Если US Open будет проведён, то мы будем общаться и с организаторами других турниров. Решение, принятое по турниру серии «Большого шлема», будет очень важным для всех», — сказала Лоулер.

Из-за пандемии коронавируса официальные теннисные турниры приостановлены до 31 июля.