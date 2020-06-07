Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Стефанос Циципас: теннис – это всего лишь игра, где можно самовыражаться

Стефанос Циципас: теннис – это всего лишь игра, где можно самовыражаться
Теннис / ATP 0

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал об изменениях, произошедших в его взглядах на теннис.

«Очень важно делать главный акцент на том, что теннис – это всего лишь игра. Игра, в которую мне нравится играть, и я не должен слишком зацикливаться на победе и слишком сильно на себя давить. Это игра, где можно самовыражаться, проводить время на свежем воздухе и наслаждаться красивой игрой. А ещё теннис — это игра, где ты соревнуешься с другим человеком, и это просто замечательно.

Нужно просто оставаться собой, потому что я не такой, как другие игроки, у которых тоже есть свой характер и стиль игры. Так я смотрю на теннис. Что бы я ни делал, я буду делать это по-своему и не хочу, чтобы что-то менялось или что-то мне мешало», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

«Наношу на волосы уксус, васаби и масло». Циципас подшутил над Осакой в прямом эфире
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020