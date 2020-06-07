Стефанос Циципас: теннис – это всего лишь игра, где можно самовыражаться

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал об изменениях, произошедших в его взглядах на теннис.
«Очень важно делать главный акцент на том, что теннис – это всего лишь игра. Игра, в которую мне нравится играть, и я не должен слишком зацикливаться на победе и слишком сильно на себя давить. Это игра, где можно самовыражаться, проводить время на свежем воздухе и наслаждаться красивой игрой. А ещё теннис — это игра, где ты соревнуешься с другим человеком, и это просто замечательно.
Нужно просто оставаться собой, потому что я не такой, как другие игроки, у которых тоже есть свой характер и стиль игры. Так я смотрю на теннис. Что бы я ни делал, я буду делать это по-своему и не хочу, чтобы что-то менялось или что-то мне мешало», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.
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