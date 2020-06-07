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Ястремская: жизнь не музыка, её нельзя поставить на паузу. В моменте — самые яркие чувства

Ястремская: жизнь не музыка, её нельзя поставить на паузу. В моменте — самые яркие чувства
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала на своей странице видеоролик: спортсменка под музыку гуляет по парку развлечений и другим местам Одессы.

«В моменте кроются самые яркие чувства и эмоции, которые мы когда-либо испытывали. Но, как бы мы ни старались, моменты необратимы. Жизнь — не музыка, её нельзя поставить на паузу, а любимый момент не прослушать повторно… Жизнь — она здесь и сейчас!» — написала Даяна.

Посмотреть видеоролик можно в «инстаграме» Ястремской.

Даяна Ястремская — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом году спортсменка выиграла турниры в Страсбурге (Франция) и Хуахине (Тайланд), в 2018-м — турнир в Гонконге. В настоящий момент украинка занимает 25-ю строчку в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.

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