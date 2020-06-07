Ястремская: жизнь не музыка, её нельзя поставить на паузу. В моменте — самые яркие чувства

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала на своей странице видеоролик: спортсменка под музыку гуляет по парку развлечений и другим местам Одессы.
«В моменте кроются самые яркие чувства и эмоции, которые мы когда-либо испытывали. Но, как бы мы ни старались, моменты необратимы. Жизнь — не музыка, её нельзя поставить на паузу, а любимый момент не прослушать повторно… Жизнь — она здесь и сейчас!» — написала Даяна.
Посмотреть видеоролик можно в «инстаграме» Ястремской.
Даяна Ястремская — победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом году спортсменка выиграла турниры в Страсбурге (Франция) и Хуахине (Тайланд), в 2018-м — турнир в Гонконге. В настоящий момент украинка занимает 25-ю строчку в рейтинге WTA, замороженном из-за приостановки сезона.
- 7 июня 2020
-
10:03
-
01:02
- 6 июня 2020
-
23:07
-
20:39
-
18:21
-
16:21
-
14:25
-
11:58
-
10:08
-
04:52
-
01:04
- 5 июня 2020
-
23:43
-
23:06
-
19:23
-
18:37
-
16:43
-
12:38
-
10:02
-
02:24
-
00:53
-
00:34
- 4 июня 2020
-
22:57
-
21:49
-
21:29
-
20:01
-
18:49
-
18:43
-
17:37
-
17:15
-
16:28
-
13:22
-
11:19
-
09:09
-
01:05
- 3 июня 2020
-
23:43