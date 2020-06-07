Майк Брайан начал записывать подкасты с ясновидящим и оккультистом

Американец Майк Брайан, победитель 18 турниров «Большого шлема» (16 — с братом-близнецом Бобом), олимпийский чемпион и единственный теннисист, проведший больше 500 недель на первой строчке парного рейтинга, будет выпускать еженедельный подкаст с Мадхусуданом Малани, который называет себя ясновидящим и оккультистом.



Запись с информацией о серии подкастов Малани оставил в «Инстаграме». Он написал следующее: «Ещё один позитивный момент карантина в том, что я начал подкаст с близким другом Майком Брайаном. Он очень мудрый и опытный человек. Это замечательный проект, для которого мы с удовольствием записали небольшие дискуссии на широкий спектр тем — о разуме, теле и духе».

Посмотреть эту запись можно в «инстаграме» Малани.

Напомним, что до пандемии коронавируса Майк и Боб Брайан планировали завершить карьеру на US Open — 2020.