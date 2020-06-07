Доминик Тим вышел в квартет сильнейших Austrian Pro Series, не проиграв ни одного матча

На выставочном турнире Austrian Pro Series, который проходит в Вене (Австрия), определились участники финального квартета, которые и разыграют титул. В четвёрку лучших вошли третья ракетка мира Доминик Тим, Себастьян Офнер, Давид Пихлер и Лукас Ноймайер. Все они стали сильнейшими в подгруппах на втором этапе соревнований и вышли в финальную часть турнира. Решающий групповой раунд, где распределятся 1-4-е места, начнётся 8 июня.

Фаворит соревнований Тим выиграл все шесть проведённых матчей, отдав соперникам лишь два сета. На предварительном этапе трёхсетовый поединок Тим провёл против Сандро Коппа, а на групповом – против Юрия Родионова. 7 июня Доминик легко победил Ленни Хампеля — 6:3, 6:0.

Всего в турнире приняли участие 16 теннисистов, представляющих Австрию. Также будут сыграны групповые раунды, в которых распределятся места с 5-го по 8-е и с 9-го по 12-е.

10 июня должен был стартовать аналогичный женский турнир, но в связи с частыми переносами мужских матчей из-за дождей эти соревнования, скорее всего, начнутся на несколько дней позже.