Доминик Тим вышел в квартет сильнейших Austrian Pro Series, не проиграв ни одного матча

На выставочном турнире Austrian Pro Series, который проходит в Вене (Австрия), определились участники финального квартета, которые и разыграют титул. В четвёрку лучших вошли третья ракетка мира Доминик Тим, Себастьян Офнер, Давид Пихлер и Лукас Ноймайер. Все они стали сильнейшими в подгруппах на втором этапе соревнований и вышли в финальную часть турнира. Решающий групповой раунд, где распределятся 1-4-е места, начнётся 8 июня.
Фаворит соревнований Тим выиграл все шесть проведённых матчей, отдав соперникам лишь два сета. На предварительном этапе трёхсетовый поединок Тим провёл против Сандро Коппа, а на групповом – против Юрия Родионова. 7 июня Доминик легко победил Ленни Хампеля — 6:3, 6:0.
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Всего в турнире приняли участие 16 теннисистов, представляющих Австрию. Также будут сыграны групповые раунды, в которых распределятся места с 5-го по 8-е и с 9-го по 12-е.
10 июня должен был стартовать аналогичный женский турнир, но в связи с частыми переносами мужских матчей из-за дождей эти соревнования, скорее всего, начнутся на несколько дней позже.
- 7 июня 2020
-
17:38
-
15:45
-
13:47
-
10:03
-
01:02
- 6 июня 2020
-
23:07
-
20:39
-
18:21
-
16:21
-
14:25
-
11:58
-
10:08
-
04:52
-
01:04
- 5 июня 2020
-
23:43
-
23:06
-
19:23
-
18:37
-
16:43
-
12:38
-
10:02
-
02:24
-
00:53
-
00:34
- 4 июня 2020
-
22:57
-
21:49
-
21:29
-
20:01
-
18:49
-
18:43
-
17:37
-
17:15
-
16:28
-
13:22
-
11:19