Андрей Рублёв — об участии в турнире в Белграде: задач не ставлю вообще никаких

14-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, высказал мнение, что участие в выставочном турнире Eastern European Championship, который пройдёт в Белграде — это хорошая возможность потренироваться с сильными игроками после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса.
«Задач не ставлю вообще никаких. Просто хочу потренироваться, поиграть хорошие матчи против сильных игроков. После долгой паузы это именно то, чего не хватает. И хорошо, что есть такая возможность — в тренировочном формате поиграть против хороших теннисистов. Думаю, что эмоции будут переполнять и будет облегчение, что наконец всё наладилось», — приводит слова Рублёва ТАСС.
Международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля. Выставочный турнир Eastern European Championship начнётся 15 июля. Участие подтвердили 23 теннисиста — 15 мужчин и восемь женщин.
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