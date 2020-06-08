Калинская уступила американке Роджерс в матче выставочного турнира в США

Российская теннисистка Анна Калинская уступила американке Шелби Роджерс в матче выставочного турнира MatchPlay 120 со счётом 2:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

18 марта АТР и WTA выступили с совместным заявлением о приостановке проведения любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Теннисисты находились на самоизоляции и поддерживали форму индивидуально. Позже руководители туров заявили о продлении паузы в сезоне до 31 июля.

Рейтинг WTA был заморожен после 52-й недели, Калинская занимает 112-ю строчку. На турнире в Акапулько (Мексика), который проходил с 24 по 29 февраля, Калинская завершила выступление в первом круге, уступив представительнице Словении Тамаре Зиданшек со счётом 3:6, 4:6.