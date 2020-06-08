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Четвертьфиналист Уимблдона Пелья может завершить карьеру до возобновления сезона

Четвертьфиналист Уимблдона Пелья может завершить карьеру до возобновления сезона
Теннис / ATP 0

Четвертьфиналист Уимблдона 2019 года аргентинский теннисист Гидо Пелья может завершить карьеру до возобновления теннисного сезона.

«Я не уверен, что во время пандемии не закончится моя карьера. В данный момент всё неопределённо», — приводит слова Пельи журналист Хосе Моргадо в "Твиттере".

В феврале Пелья сообщил, что вынужден приостановить выступления из-за проблем со здоровьем. У него была диагностирована неврома Мортона — доброкачественное утолщение, представляющее собой разрастание фиброзной ткани на стопе в области подошвенного нерва стопы.

Пелья располагается на 35-й строчке рейтинга ATP. В 2019 году Пелья стал победителем турнира в Сан-Паулу (Бразилия).

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля.

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