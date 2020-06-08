Четвертьфиналист Уимблдона Пелья может завершить карьеру до возобновления сезона

Четвертьфиналист Уимблдона 2019 года аргентинский теннисист Гидо Пелья может завершить карьеру до возобновления теннисного сезона.

«Я не уверен, что во время пандемии не закончится моя карьера. В данный момент всё неопределённо», — приводит слова Пельи журналист Хосе Моргадо в "Твиттере".

В феврале Пелья сообщил, что вынужден приостановить выступления из-за проблем со здоровьем. У него была диагностирована неврома Мортона — доброкачественное утолщение, представляющее собой разрастание фиброзной ткани на стопе в области подошвенного нерва стопы.

Пелья располагается на 35-й строчке рейтинга ATP. В 2019 году Пелья стал победителем турнира в Сан-Паулу (Бразилия).

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля.