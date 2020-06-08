«Нежная белорусочка». Арина Соболенко опубликовала новое фото

11-я ракетка мира Арина Соболенко опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию из фотосессии для белорусского журнала о спорте.

«Нежная белорусочка», — подписала снимок спортсменка.

Посмотреть фотографию можно на странице Арины Соболенко в «Инстаграме».

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля. Уимблдон был отменён, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.