Кузнецова: те, кто уехал из России за границу, останавливаются в развитии. Идёт деградация

32-я ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением об иммигрировавших соотечественниках.

«Я не люблю, когда начинают: „Там так всё хорошо, а вот у нас...“. Это неправда. Люди, которые рвутся поехать жить за границу, думают там так всё хорошо, а там хуже. И на самом деле эти люди потом останавливаются в развитии, когда приезжают. В Америке на Брайтон-Бич идёшь, и там люди: „Я с Рашки приехал, но я не спикаю по-английски“. Вот так разговаривают. Соответственно идёт какая-то деградация, на мой взгляд», — сказала Кузнецова в прямом эфире в "Инстаграме" с Марией Командной.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля.