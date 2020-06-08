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Андрей Рублёв: свой уровень сложно оценить без матчей, но мне нравится, как я играю

Андрей Рублёв: свой уровень сложно оценить без матчей, но мне нравится, как я играю
Теннис / ATP 0

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил свою форму после возвращения к тренировкам на корте.

«Свой уровень оценить сложно без матчей, без реальных турниров. Но то, как я тренируюсь, как играю, мне всё нравится. Когда придёт время, посмотрим, на каком уровне я нахожусь», — приводит слова Рублёва ТАСС.

В середине июля Рублёв примет участие в выставочном турнире Eastern European Championship, который пройдёт в Белграде (Сербия). Турнир начнётся 15 июля, участие в нём подтвердили 23 теннисиста — 15 мужчин и 8 женщин.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля. Уимблдон был отменён, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

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