Доминик Тим впервые проиграл матч с момента возвращения после карантина
Третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим уступил соотечественнику Себастьяну Офнеру в матче за 1-4-e места выставочного турнира в Австрии со счётом 6:7, 7:6, 4:6. Это поражение стало первым для Тима с момента возвращения после карантина.
Всего в турнире принимали участие 16 австрийских теннисистов. Помимо Тима и Офнерa за 1-4-e места поборются Давид Пихлер и Лукас Ноймайер, которые также проведут матч сегодня, 8 июня, начало — в 17:30 мск. Матчи Ноймайера и Пихлера с Тимом состоятся послезавтра, 9 июня.
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено в марте и возобновится не раньше 31 июля. Уимблдон был отменён, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
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