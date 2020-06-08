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Доминик Тим впервые проиграл матч с момента возвращения после карантина

Доминик Тим впервые проиграл матч с момента возвращения после карантина
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим уступил соотечественнику Себастьяну Офнеру в матче за 1-4-e места выставочного турнира в Австрии со счётом 6:7, 7:6, 4:6. Это поражение стало первым для Тима с момента возвращения после карантина.

Всего в турнире принимали участие 16 австрийских теннисистов. Помимо Тима и Офнерa за 1-4-e места поборются Давид Пихлер и Лукас Ноймайер, которые также проведут матч сегодня, 8 июня, начало — в 17:30 мск. Матчи Ноймайера и Пихлера с Тимом состоятся послезавтра, 9 июня.

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено в марте и возобновится не раньше 31 июля. Уимблдон был отменён, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.

Austrian Pro Series (м). За 1-4 места
08 июня 2020, понедельник. 13:10 МСК
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 4 		7 7 4
7 7 		6 2 6
         
Себастьян Офнер
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
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