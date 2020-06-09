«Хочешь сыграть?» Анастасия Потапова опубликовала фото в коротком топе
Российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На ней спортсменка стоит с кием в руках возле бильярдного стола.
«Хочешь сыграть?» — подписала снимок Потапова.
Посмотреть фотографию можно на странице Анастасии Потаповой в «Инстаграме».
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля. Уимблдон был отменён, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
В замороженном рейтинге WTA Анастасия занимает 84-е место.
19-летняя россиянка в текущем сезоне провела 17 матчей, в которых добыла 12 побед. На Открытом чемпионате Австралии она зачехлила ракетку уже после первого матча, разгромно уступив Серене Уильямс — 0:6, 3:6.
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