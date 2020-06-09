«Моя первая ракетка». Новак Джокович опубликовал видео, на котором ему четыре года

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, на котором ему четыре года.
«Так хорошо предаться воспоминаниям и оглянуться назад, вспомнить, как начинал. Я был так счастлив, получив мою первую ракетку. Посмотрите на моё лицо», — подписал видео Джокович.
Посмотреть видео можно на странице Новака Джоковича в "Инстаграме".
Новак Джокович — победитель 79 турниров ATP, в том числе 17 турниров «Большого шлема». В нынешнем сезоне Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open, одолев в финале турнира австрийца Доминика Тима (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4).
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля. Уимблдон был отменён, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
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