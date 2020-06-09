«Столько счастья будет, когда начнутся турниры». Арина Соболенко выложила новое фото

11-я ракетка мира Арина Соболенко опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию из фотосессии для белорусского журнала о спорте.
«Примерно столько счастья будет у меня, когда начнутся турниры!» — подписала снимок Соболенко.
Посмотреть фотографию можно на странице Арины Соболенко в «Инстаграме».
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля. Уимблдон был отменён, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.
- 9 июня 2020
-
13:46
-
13:31
-
12:56
-
11:20
-
10:22
-
09:54
-
09:51
-
01:00
- 8 июня 2020
-
16:35
-
15:47
-
14:58
-
12:56
-
11:07
-
10:41
-
10:21
-
09:41
-
09:20
-
01:00
-
00:48
- 7 июня 2020
-
23:19
-
17:38
-
15:45
-
13:47
-
10:03
-
01:02
- 6 июня 2020
-
23:07
-
20:39
-
18:21
-
16:21
-
14:25
-
11:58
-
10:08
-
04:52
-
01:04
- 5 июня 2020
-
23:43