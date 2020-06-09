Анастасия Павлюченкова: 15 июля прояснится, возобновится ли теннисный сезон в 2020 году

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, когда решится судьба нынешнего теннисного сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
«Пока непонятно, возобновится ли сезон в 2020 году. Мы в совете игроков WTA часто созваниваемся и обсуждаем развитие ситуации. Для всех она странная и непонятная. Теннис — международный вид спорта. Поэтому, во-первых, нужно дождаться, пока снимут все ограничения на путешествия. Каждый игрок должен иметь возможность свободно въехать в любую страну. Во-вторых, уже на месте хотелось бы чувствовать себя в безопасности и не попасть на ограничения в тренировках. Мы пытаемся возобновить сезон в августе, но так или иначе зависим от решений правительств разных стран, которые по понятным причинам не можем контролировать.
Сейчас мы пытаемся организовать общий звонок WTA и ATP. Наш президент Стив Саймон на связи с мужской ассоциацией. Мы стараемся поддерживать друг друга. Созваниваемся в WTA каждую неделю, чтобы держать теннисисток в курсе событий. Всё должно проясниться в середине июня. В худшем случае мы объявим об окончании сезона до 15 июля. Нельзя ждать до августа или сентября, нужно принимать решение в ближайшее время.
Большинство игроков, в том числе и я, хотят доиграть сезон. Но мы должны внимательно следить за развитием ситуации и быть готовы ко второй волне пандемии и возвращению запретов на международные перелёты», — приводит слова Павлюченковой L'Équipe.
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