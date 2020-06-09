Тренер Джоковича рассказал, как Новак сумел впервые победить Надаля на «Ролан Гаррос»

Марин Вайда, тренер сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказал, какие он внёс изменения в игру своего подопечного, чтобы помочь ему победить испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». В 2011 году в активе Джоковича уже были победы на Australian Open, Уимблдоне и US Open. Но он никак не мог обыграть короля грунта Надаля.

Наконец, в 2015 году Джоковичу удалось нанести поражение своему сопернику. Тогда они встретились в четвертьфинале, Новак выиграл в трёх сетах со счётом 7:5, 6:3, 6:1.

«Любимым покрытием Джоковича был грунт. Когда он стал профессионалом, выигрывал турниры на грунте. Но затем Новак адаптировался к игре на других покрытиях. Он начал выигрывать турниры «Большого шлема» на траве и харде.

Прервать доминирование Надаля на грунте было сложно. Поэтому для Джоковича главным было победить Рафу, чтобы выиграть «Ролан Гаррос». Новак проигрывал ему несколько (шесть. — Прим. «Чемпионата) раз подряд на турнире.

Будучи его тренером, мне нужно было улучшить его игру на грунте. Нужно было адаптироваться, ведь Рафаэль очень мощно играет на грунте. Новаку надо было обладать мощью, чтобы остановить Рафу. Он бы не победил тогда Надаля, если бы не наши изменения.

Ему нужно было раньше отбивать мяч, улучшить бекхэнд, чтобы раньше отбивать. Надо было добавить в агрессии, доминировать на корте. У Новака ушло некоторое время, чтобы это понять.

Помню, что победа над Рафаэлем стала большим облегчением для Джоковича. Тогда стало понятно, что он выиграет. Наверное, эта победа немного отняла у него концентрацию перед финалом со Стэном Вавринкой. Тогда на Джоковича оказывалось большое давление явного фаворита. Но Вавринка заслужил победу», — цитирует Вайду Tennis World USA со ссылкой на Sportskeeda.