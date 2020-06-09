Эванс не согласился с Джоковичем, посчитавшим медицинский протокол US Open невыполнимым

Британский теннисист Дэн Эванс не согласился с сербом Новаком Джоковичем, назвавшим невыполнимым медицинский протокол, который разработали организаторы US Open для проведения турнира. Ранее Джокович выразил беспокойство в связи с условиями, при которых предлагается проводить турнир. В частности, серб назвал невыполнимым правило, по которому игроки смогут брать с собой в теннисный центр лишь одного члена команды.
«Я не думаю, что ограничение на количество человек из команды является большой проблемой. Многие игроки путешествуют лишь с личным тренером.
На самом деле далеко не все ездят на турниры с личным физиотерапевтом и фитнес-тренером, как говорит Новак. Поэтому я не думаю, что его позиция соответствует мнению остальных игроков. Это актуально лишь для лидеров рейтинга.
Я думаю, что в такой ситуации игрокам важно объединиться. Новак и Рафа Надаль имеют отличную возможность помочь низкорейтинговым игрокам заработать, участвуя в турнире», — цитирует Эванса BBC.
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