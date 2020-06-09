Дядя Надаля: Рафаэль не заплатил мне ни единого евро

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, раскрыл некоторые финансовые подробности сотрудничества с племянником. В настоящее время Тони работает в академии Рафы на Мальорке (Испания).
«Рафаэль не заплатил мне ни одного евро. Это позволяет мне всегда сохранять полную независимость. Если бы я зависел от зарплаты, которую он мне выдаёт, приходилось бы принимать вещи, которые меня не устраивают. Не позволив ему платить мне, я приобрёл свободу и независимость.
Отец Рафаэля и я унаследовали семейный бизнес. Мы договорились, что он будет заниматься бизнесом, а я — теннисом. Иногда это приводило к большим сложностям. Я делал жизнь Рафы тяжёлой, ему приходилось очень много работать, упорно тренироваться.
Но факт в том, что он был лучшим учеником. Желание учиться, понимание необходимости упорных тренировок — всё это было с детства. Он понимал, насколько это важно», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.
- 10 июня 2020
-
00:38
- 9 июня 2020
-
23:55
-
20:37
-
19:28
-
18:40
-
18:01
-
16:48
-
16:21
-
15:50
-
13:46
-
13:31
-
12:56
-
11:20
-
10:22
-
09:54
-
09:51
-
01:00
- 8 июня 2020
-
16:35
-
15:47
-
14:58
-
12:56
-
11:07
-
10:41
-
10:21
-
09:41
-
09:20
-
01:00
-
00:48
- 7 июня 2020
-
23:19
-
17:38
-
15:45
-
13:47
-
10:03
-
01:02
- 6 июня 2020
-
23:07