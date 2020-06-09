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Дядя Надаля: Рафаэль не заплатил мне ни единого евро

Дядя Надаля: Рафаэль не заплатил мне ни единого евро
Теннис / ATP 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, раскрыл некоторые финансовые подробности сотрудничества с племянником. В настоящее время Тони работает в академии Рафы на Мальорке (Испания).

«Рафаэль не заплатил мне ни одного евро. Это позволяет мне всегда сохранять полную независимость. Если бы я зависел от зарплаты, которую он мне выдаёт, приходилось бы принимать вещи, которые меня не устраивают. Не позволив ему платить мне, я приобрёл свободу и независимость.

Отец Рафаэля и я унаследовали семейный бизнес. Мы договорились, что он будет заниматься бизнесом, а я — теннисом. Иногда это приводило к большим сложностям. Я делал жизнь Рафы тяжёлой, ему приходилось очень много работать, упорно тренироваться.

Но факт в том, что он был лучшим учеником. Желание учиться, понимание необходимости упорных тренировок — всё это было с детства. Он понимал, насколько это важно», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.

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