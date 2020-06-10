Циципас, Гаске, Берреттини и Гоффен примут участие в турнире тренера Муратоглу

Известный тренер Патрик Муратоглу раскрыл некоторые подробности турнира, который он организует. 13 июня начнётся турнир Ultimate Tennis Showdown. Он будет представлять собой серию выставочных матчей. Впрочем, все особенности нового турнира Муратоглу пока не раскрывает.

Известно лишь, что в соревнованиях примут участие Давид Гоффен, Маттео Берреттини, Стефанос Циципас, Ришар Гаске, Дастин Браун и Бенуа Пэр.

«Не могу дождаться, пока начнётся наша лига, старт — 13 июня. Участие примут лучшие теннисисты мира. Новая лига и новый формат для тенниса, чтобы сделать его более глобальным и захватывающим, интерактивным и динамичным. Всё, чтобы вам понравилось. Мы полностью пересмотрели наш спорт. Надеюсь, что вам понравится», — написал Муратоглу в «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» тренера.