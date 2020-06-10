«Я так уже не могу». Шарапова — о детском фото, на котором она сидит на шпагате

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова оставила комментарий к старой фотографии, которую в свой «инстаграм» выложила француженка Татьяна Головин. Спортсменка опубликовала снимок, на котором она изображена вместе с Шараповой, когда они тренировались в академии Ника Боллетьери.

«Давным-давно», — подписала Головин фото.

«Подтверждаю, что я так уже не могу. Вот это находка. Пожалуйста, поделись ещё фотографиями», — написала Шарапова в комментариях.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Головин.

33-летняя Шарапова — бывшая первая ракетка мира, победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде в 2004-2014 годах, одна из 10 женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры «Большого шлема», но в разные годы), одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов.