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Циципас подшутил над бородатым Хачановым, тот ответил. Фото

Циципас подшутил над бородатым Хачановым, тот ответил. Фото
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас подшутил над россиянином Кареном Хачановым, который отпустил бороду. Хачанов выложил в «Инстаграм» свежую фотографию, отметив при этом, что соскучился по тренировкам.

«Невероятные ощущения, когда снова начал тренироваться каждый день на корте после столь долгого перерыва!» — подписал он фотографию.

«Остерегайтесь бороды», — написал Циципас в комментариях.

«Нечего бояться, дружище. Я такой же добрый, как раньше», — ответил ему россиянин.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Хачанова.

Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. Так, «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.

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