Циципас подшутил над бородатым Хачановым, тот ответил. Фото

Греческий теннисист Стефанос Циципас подшутил над россиянином Кареном Хачановым, который отпустил бороду. Хачанов выложил в «Инстаграм» свежую фотографию, отметив при этом, что соскучился по тренировкам.
«Невероятные ощущения, когда снова начал тренироваться каждый день на корте после столь долгого перерыва!» — подписал он фотографию.
«Остерегайтесь бороды», — написал Циципас в комментариях.
«Нечего бояться, дружище. Я такой же добрый, как раньше», — ответил ему россиянин.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Хачанова.
Напомним, в марте из-за пандемии коронавируса проведение всех теннисных турниров было приостановлено. Все официальные соревнования отменены до конца июля. Так, «Ролан Гаррос» перенесли на период с конца сентября по начало октября.
- 10 июня 2020
-
16:37
-
15:19
-
13:48
-
09:57
-
09:39
-
00:38
- 9 июня 2020
-
23:55
-
20:37
-
19:28
-
18:40
-
18:01
-
16:48
-
16:21
-
15:50
-
13:46
-
13:31
-
12:56
-
11:20
-
10:22
-
09:54
-
09:51
-
01:00
- 8 июня 2020
-
16:35
-
15:47
-
14:58
-
12:56
-
11:07
-
10:41
-
10:21
-
09:41
-
09:20
-
01:00
-
00:48
- 7 июня 2020
-
23:19
-
17:38