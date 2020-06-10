«Полетели в тепло, веселье и счастье?» Арина Соболенко опубликовала фото на батуте

11-я ракетка мира Арина Соболенко опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. Спортсменка, одетая в короткое летнее платье, изображена во время прыжков на батуте.
«Полетели в тепло, веселье и счастье? Кто со мной, ставит лайк», — написала Соболенко на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Арины Соболенко в «Инстаграме».
Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение международных теннисных турниров приостановлено до 31 июля. Уимблдон был отменён, а «Ролан Гаррос» перенесён с мая на сентябрь.
В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 6:3. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.
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