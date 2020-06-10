Коллинз: Джокович всё портит для своих коллег и всех любителей тенниса

Американская теннисистка Даниэль Коллинз отреагировала на намёк первой ракетки мира серба Новака Джоковича о возможном отказе от выступления на US Open в случае введения планируемых ограничений.

«Это идёт вразрез с его словами о том, что игроки из топ-100 должны оказывать помощь своим коллегам, стоящим за пределами топ-250. После февраля никто не играл на турнирах и не зарабатывал денег. US Open — прекрасная возможность возобновить сезон. Разумеется, будут ограничения, чтобы участники чувствовали себя в безопасности.

Для всех нас это отличный шанс улучшить своё финансовое положение, однако лучший игрок мира заявляет, что ему не нравится правило об одном члене команды. Конечно, спортсмену, который за карьеру заработал почти 150 миллионов, легко рассказывать другим, как им тратить средства, а потом отказываться от выступления на US Open. Считаю, то Джокович обязан поддерживать проведение соревнований, а не портить всё для своих коллег и всех любителей тенниса», — написала Коллинз в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».