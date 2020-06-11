Международная федерация тенниса выделила ещё около $ 1,5 млн на поддержку игроков
Международная федерация тенниса (ITF) объявила о дальнейших мерах поддержки спортсменов, пострадавших из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте ITF. Организация дополнительно выделила $ 1,494 млн на финансирование национальных ассоциаций для проведения юниорских турниров, гранты лучшим юниорам и поддержку игроков, занимающих с 501 по 700 место в рейтингах ATP и WTA в одиночном разряде и с 176 по 300 место в парных рейтингах.
Это финансирование выделено дополнительно к $ 13,7 млн, которые были уже направлены национальным ассоциациям в 2020 году.
Все официальные турниры ITF, WTA и АТР были приостановлены в середине марта из-за угрозы распространения коронавируса и возобновятся не ранее августа.
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