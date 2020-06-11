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Калинская проиграла Фернандес на выставочном турнире в США

Калинская проиграла Фернандес на выставочном турнире в США
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Калинская уступила канадской спортсменке Лейле Фернандес на выставочном турнире в США под названием Exhibition MatchPlay 120. Матч, продолжавшийся 2 часа 29 минут, закончился со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Фернандес. Ранее Калинская уступила на турнире американке Шелби Роджерс.

21-летняя Калинская — победительница одного турнира WTA в парном разряде, финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2015 года), победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии 2016 года), финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США 2015 года), бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге, чемпионка России в одиночном женском разряде (2015).

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