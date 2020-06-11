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73-летний теннисист-чемпион Настасе женился в пятый раз

73-летний теннисист-чемпион Настасе женился в пятый раз
Теннис / ATP 0

Бывший румынский теннисист Илие Настасе в пятый раз женился. Его супругой стала 43-летняя Иоанна Симион.

«Мы не делали ничего такого: вышли из церкви, пообедали в ресторане. Всё было просто и красиво. Мы хотели сделать всё именно так: мало людей, без рекламы. Это то, чего хотела жена», — приводит слова 73-летнего Настасе Eurosport.

Настасе — первый теннисист, которому был присвоен рейтинг первой ракетки мира с момента введения классификации АТР в 1973 году. В 1972 году румынский спортсмен выиграл Открытый чемпионат США, а годом позже отпраздновал победу на «Ролан Гаррос». Помимо этого он дважды выходил в финал Уимблдона, а на Открытом чемпионате Австралии сыграл лишь один матч, проиграв который, больше не выступал в Мельбурне.

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